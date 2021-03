Kaatsbond stelt alle regio- en KNKB-wedstrijden uit tot 4 juni

Eerder werd al bekend dat het kaatsseizoen onontkoombaar later beginnen zou dan met Koningsdag, dan is normaliter in Holwerd een eerste klaspartij. De eerste hoofdklassepartij is in Weidum. Nu staat er definitief een streep door de boel tot 4 juni. "We zien met de huidige regels geen kans om de wedstrijdsport op te starten. We hebben overleg gehad met NOC*NSF en zelfs met de KNVB en zij herkennen hetzelfde beeld. Het perspectief is er gewoon niet," zegt directeur Marco Hoekstra van de KNKB.

Wel ruimte bij plaatselijke verenigingen

Het protocol van NOC*NSF 'Coronavirus en sport' geeft volgens de KNKB wel ruimte voor 'eigen alternatieve kaatsactiviteiten' binnen de plaatselijke verenigingen. De bond geeft verder aan alle ontwikkelingen te volgen. "Betreffende de komende periode hanteert de KNKB bovenstaand uitgangspunt met het zogenaamde 'nee, tenzij'-principe."

Grote beperkingen zijn de reisbewegingen en het vermengen van verschillende groepen, geeft Hoekstra aan. "Binnen de eigen vereniging is het geen probleem, kaatsverenigingen kunnen gerust eigen activiteiten opzetten. Maar wedstrijden over de hele provincie zit er echt niet in." Die alternatieve activiteiten zijn wel een soort bezigheidstherapie, geeft Hoekstra toe. "Je wilt de boel aan de gang houden. Het is mooi om te bewegen en te sporten. Maar het zou mooi zijn als het ook in wedstrijdverband kan."

Het aantal besmettingen en opnamen toont dat de boel nog niet snel versoepeld wordt, meent Hoekstra. "Ik hoop dat het 13 april met de komende persconferentie anders is, maar daar ga ik niet vanuit. Iedereen vindt het zeer jammer. Wij ook: je steekt veel tijd en energie in het voorbereiden, daar gaat wel een streep door. We willen nu nog niet te ver vooruit kijken."