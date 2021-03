Gemeente Leeuwarden: "Druk in Prinsentuin, maar niet té. Het is beheersbaar"

Op z'n beloop

Er lopen wel een stuk of zes boa's rond in de Prinsentuin en er rijdt eens een politiewagen langs, maar van hard ingrijpen is geen sprake. "Iedereen kan wat aan de afstand doen natuurlijk, maar iedereen staat er hetzelfde in: ik neem het er even van, morgen gaan we weer twaalf graden omlaag," zegt een bezoeker.

Ook bij de vrouw die toch even een ander wandelpad kiest, is er wel begrip. "Het is ook wel logisch: mensen hebben geen tuin, ze hoeven niet altijd naar school. Dan is dit een uitgelezen plek om te gaan zitten. Maar wij zoeken nu een rustige plek op, uit de drukte."