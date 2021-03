Oudfriese oorkonden beschreven en uitgelegd in nieuw boek van Oebele Vries

"De oorkonden zijn in het Oudfries vastgelegd, want dat was de taal van de mensen rond 1500", legt Oebele Vries uit. "Er zijn meer dan 1250 oorkonden bewaard gebleven. In het boek staan 100. Het zijn een soort akten, waarin officiële zaken werden vastgelegd zoals de verkoop van een stuk grond of een huis. Nu gebeurt dat bij de notaris, toen deed de pastoor dat, want die kon schrijven. Vaak kwam er ook een zegel op."

Naast akten van huwelijken en testamenten deed Vries een bijzondere ontdekking over het ontstaan van de bijzondere positie van Ameland. Dat hoorde vroeger bij de grietenij Ferwerderadeel, maar raakte los en werd een zogenaamde 'heerlijkheid' waar de familie Cammingha de baas was. "Er waren al twee oorkonden over bekend, maar ik vond er een derde bij en zo kon ik met nieuwe uitleg van die andere oorkonden een nieuw beeld schetsen over het ontstaan van die bijzondere positie."

In het boek komt ook een oorkonde van Grutte Pier voorbij. "Het is een koopbrief met Grutte Pier als handelend persoon, dus toen hij nog boer in Kimswerd was en nog niet de strijd tegen de Hollanders had opgevat. Ook het testament van de moeder van Grutte Pier is opgenomen in het boek."