Piet Paulusma: "Het was nooit eerder zo warm op 31 maart"

Het oude dagrecord stond op 21.0 graden in 2017. Dat is niet de hoogste temperatuur ooit gemeten in maart op het KNMI-station in Leeuwarden, dat was 23.0 graden. Niet overal in onze provincie liep de temperatuur zo hoog op. De Waddeneilanden hadden het rond 14.00 uur met 16.0 graden op Terschelling en 15.9 op Vlieland wat frisser.

Volgens weerman Piet Paulusms was het al de verwachting dat het warmterecord zou vallen. "Dinsdag kwamen er net 0.1 graden te kort. Het is zomerwarmte met 18 of 19 graden in het Waddengebied en 21 tot 22 graden op het vasteland," zegt de weerman van Omrop Fryslân.