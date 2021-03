It Fryske Gea transformeert polders naar nat land voor weidevogels

Het ijs op de Ryptsjerksterpolder heeft plaats gemaakt voor een groot plasdrasgebied. It Fryske Gea heeft in de polder greppels onder water gezet voor de weidevogels. En dat slaat goed aan; het is er druk met broedende vogels. In het gebied zitten zo'n 1.600 grutto's, kieviten, tureluurs, pijlstaarten, ganzen en eenden. Ook de Binnemiede- en Weeshúspolder zijn klaar voor het nieuwe weidevogelseizoen. En dat is nodig ook.