Een jubileum vieren in coronatijd, sportclubs maken er het beste van

Afgelopen dinsdag bestond de korfbalclub in Hantum precies zestig jaar. Om toch bij dat feit stil te kunnen staan, had vrijwel het gehele dorp de vlag uitgestoken voor DTL. Een mooi gebaar in deze tijd, aldus tijdelijk voorzitter Dedde Jan Tilma. "Ook hier op het complex staan de vlaggen uit, om het niet zomaar aan ons voorbij te laten gaan." De komende tijd wordt er binnen de club ook gewerkt aan het digitaliseren van oude foto's. "We hebben een mediacommissie die hier nu mee bezig is. Het is een mooie tijd om die oude foto's eens op te zoeken en te digitaliseren."

In het zestigjarig bestaan van DTL (De Tinnen Leppel) is een hoop gebeurd. Waar andere korfbalclubs in de regio na verloop van tijden werden opgeheven, blijft het korfbal in Hantum nog altijd groot. "Er moeten natuurlijk goede motoren zijn, die de vereniging draaiende houden", aldus oud-voorzitter Willem Tilma. "En wij hebben in Hantum wel het voordeel dat er geen voetbal is in het dorp. Ik heb altijd gezegd: als jullie willen voetballen prima, maar doe dat dan in Ternaard, Holwerd of Dokkum."

VV De Wâlden

Voor voetbalvereniging De Wâlden in Damwâld moet het jubileum later dit jaar nog komen. Op 1 september bestaat de vereniging 75 jaar. Hoe dat precies wordt gevierd, is nog niet helemaal duidelijk. Maar volgens voorzitter Richard van der Lei is de club flexibel genoeg om iets moois te bedenken als er straks weer meer mogelijk is. "Een groep mensen zou een jubileumfeest organiseren, en ook andere activiteiten op het veld. Of dat doorgaat weten we nu nog niet. Maar als er iets kan, dan doen wij dat. Wij houden hier in De Wâlden wel van een feestje."