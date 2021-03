Tentoonstelling toont onderduikkinderen met levensgrote fotoportretten

Fred van Vliet

Een van de kinderen was Fred van Vliet. Hij zat in de oorlog ondergedoken in Sneek. Als klein Joods jongetje vond hij in 1943 onderdak bij de familie Van Vliet aan de Singel 29. Hij is nu 78 jaar.

"Ik heb hier een gelukkige jeugd gehad. Ik ben hier als baby door Iet van Dijk gebracht op 14 november in 1943. Eerst bij de dominee en toen bij de familie Van Vliet. Ik zeg ook vader en moeder, ze hebben me zo liefdevol opgevoed. Ze waren mijn redding dat ze me hebben laten onderduiken. Dat was ook moedig van ze, want aan de overkant was een kazerne met Duitse soldaten."

Fred van Vliet hoorde pas over zijn echte familie toen hij elf jaar was. "Een vriendje zei tegen me dat ik een rotjood was. Ik wist niet eens wat dat was. Toen heeft moeder me verteld wat er gebeurd was met mijn echte ouders. Die zijn in januari 1944 in Auschwitz vergast. Toen ik dat hoorde drong het nog niet goed tot me door. Later kwam de angst."

Hij is blij met de fototentoonstelling. "Ik vind het heel bijzonder en het toont mijn dankbaarheid naar de familie Van Vliet die zo goed voor me gezorgd hebben. Ik weet niet of mijn eigen ouders net zo goed voor me gezorgd zouden hebben. Ik noem dit echt mijn ouderlijk huis."