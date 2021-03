Uitspraak Raad van State: Meer onderzoek naar houtkachels niet nodig

In de uitspraak wijst de Raad in Den Haag het verzoek daartoe van Ronnie Pieters uit Leeuwarden van de hand. De hoogste bestuursrechter vindt dat de gemeente genoeg onderzoek heeft gedaan na klachten van Pieters over de overlast van houtkachels in de wijk Westeinde waar hij woont.

In 2018 heeft de gemeente 12 controles gedaan in de buurt van zijn huis. Daarbij is geen rook- of stooklucht waargenomen. Wel bij een huis verderop.

Pieters strijdt al langer tegen de overlast van houtkachels. Zijn vrouw heeft longklachten en heeft daardoor veel last van de rook van houtkachels. "Mijn vrouw zit meer dan de helft opgesloten van het jaar een een kamer van 3 bij 4, omdat ze thuis niet kan ademhalen", zei hij eerder.

Volgens de Raad is uit verschillende onderzoeken geen eenduidig beeld naar voren gekomen over schadelijkheid van houtkachelrook voor omwonenden.