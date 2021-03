Aris haalt Tijme van Dijk terug naar Leeuwarden

De Leeuwarder basketbalclub was door de geblesseerde Chad Frazier en de langdurig, inmiddels vertrokken, geblesseerde Jean-Victor Mukama op zoek naar versterking op de guard positie. Van Dijk is in de eerstvolgende uitwedstrijd tegen The Hague Royals al inzetbaar.

Hoofdcoach Ferried Naciri is verheugd over de terugkeer van Tijme van Dijk: "Ik ben erg blij dat we voor de komende weken weer kunnen rekenen op Tijme. Vorig seizoen heeft hij bewezen elke wedstrijd iets extra te kunnen brengen met zijn energie en intensiteit. Dit geeft ons een goeie boost om het seizoen op een positieve noot af te sluiten."