LDODK verliest beslissend duel met 22-17: genadeklap van Fortuna

LDODK opent sterk

In de eerste helft speelde LDODK me veel energie en zette Fortuna in eigen hal met de rug tegen de muur. Na 2-2 stonden de Friezen constant op voorsprong. Met name de vrouwen waren slim. Marlou Kuipers scoorde viermaal en zorgde voor een 5-9 voorsprong. In de verdediging was André Zwart sterk en en Julian Frieswijk pakte veel rebounds. Bij de rust stond LDODK voor met 7-10 en landskampioen Fortuna was aangeslagen.

Ommekeer door international

Daan Preuninger, speler van het Nederlands team, kwam helemaal los in de tweede helft. Voor de rust schoot hij nog 0 uit 17 kansen, na de pauze maakte hij het verschil met maar liefst 8 treffers. Bij LDODK stroomden de krachten langzaam weg, en de ploeg van Henk Jan Mulder moest in de achtervolging. Tot 15-15 konden de Gorredijksters bijblijven.

Femke Faber bracht 3 minuten voor tijd nog de spanning terug (19-17), maar 'man-of-the-match' Preuninger maakte met twee treffers een einde aan het sprookje voor de Friezen. "Teleurgesteld en trots," dat waren de woorden van Henk Jan Mulder, die zijn laatste zaalwedstrijd coachte voor LDODK. Hij stopt na dit seizoen.