NK Tegelwip-derby tussen Leeuwarden en Groningen: na eerste dag staat Leeuwarden voor

Alle inwoners van een gemeente kunnen hun aantal gewipte tegels en een bewijsfoto opsturen via de website van het NK Tegelwippen. Ook bedrijven en verenigignen kunnen meedoen. Door te vergroenen worden steden klimaatbestendiger gemaakt.

Leeuwarden vs. Groningen

Voor de strijd wordt de TPI-telling (tegels per inwoner) gebruikt: het aantal tegels per inwoner. Dat doet de organisatie om het zo eerlijk mogelijk te spelen. Voor Groningen staat de TPI dinsdagavond op 0,597, voor Leeuwarden op 0,621. Dat maakt dat Leeuwarden op de vierde plaats staat en Groningen op de vijfde. In Groningen zijn er meer tegels gewipt dan in Leeuwarden: 139 tegen 77. Maar omgerekend naar het aantal inwoners doet Leeuwarden het nog beter.