Kraan over Terzoolster vaart: woensdag wordt opnieuw geprobeerd te bergen

Sinds maandag ligt er een telescoopkraan over een vaart naast de Grienedyk bij Terzool. Het gaat om een kraan van Kielstra Kraanverhuur, die achter een boerderij bezig was met werkzaamheden toen de stempels onder de kraan in de grond wegzakten. De arm van de kraan ligt volledig over het water. Drie kranen hebben dinsdag geprobeerd de andere kraan van de plaats te krijgen, maar dat is nog niet gelukt.