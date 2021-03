Zonneschijn en drukte in Leeuwarder Prinsentuin: "Ik was er aan toe, juist na die corona-ellende"

Veel mensen lijken met het mooie voorjaarsweer de coronaregels even te vergeten. Er werd echter niet ingegrepen.

Een aantal jonge vrouwen lag met een fles rosé in de zon. "Heerlijk toch, hier hebben we lang op gewacht. Lekker. Ik vind het met dit weer extra lekker, nu hoef je niet de hele tijd opgesloten te zitten in je kamer. Dit is zo wel een mooie uitkomst," zegt een van hen.

Aan toe

"Het is lekker genieten met de zon er bij. Ik vind dit de mooiste tijd van het jaar. Hier zijn wij allemaal wel even aan toe dacht ik", zegt een man. Iemand anders is druk aan het klussen met zijn boot. "Ik zal een rondje Prinsentuin varen. Nog even twee dagen genieten, het kan nu nog. De Bonkevaart even over, lekker uit de wind: heerlijk."

Veel mensen kijken uit naar woensdag, als het begin van de avondklok een uur verschuift naar 22.00 uur. Zo ook een van de vrouwen in Leeuwarden: "Het is wel vervelend dat je rekening moet houden met de avondklok, maar so far so good. Niets te klagen verder, ik ben nog gezond."