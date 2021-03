Leeuwarden verdeelt 2 miljoen coronasteun over cultuursector

Er gaat twee miljoen euro coronasteun naar de culturele sector in de gemeente Leeuwarden. Het is onderdeel van een breder coronasteunpakket van dik 13 miljoen euro van het Rijk, bedoeld voor de gemeente. Tot nu toe hebben met met name de grote culturele instellingen steun gekregen, maar het geld dat er nu aankomt is ook voor de kleinere organisaties en zzp'ers.