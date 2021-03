Friese kunstschaatsclubs hopen op 'olympisch Lindsay-effect'

Middeldorp vindt de plaatsing van Van Zundert fantastisch. "Aandacht voor kunstschaatsen ontbreekt wel eens in Nederland. Als er over schaatsen wordt gesproken gaat het meestal over de langebaan of het shorttrack. In Thialf is er ook veel aandacht voor het ijshockey. Door de plaatsing van Lindsay voor de Olympische Spelen is er meer aandacht voor onze sport."

"Focus op het plezeir"

Bij Kunstschaatsclub Thialf is het aantal leden nu nog wel beperkt. "Wij hebben 45 leden bij onze club, daar mag zeker wel wat bij. Maar dan hebben we ook weer meer ijs nodig, dat is ook weer een probleem. Het is een dure sport, ook omdat het aantal leden beperkt is. Dan moet je met weinig leden een uurtje ijs boeken: de kosten komen automatisch wat hoger te liggen. Dat is jammer."

Volgens Middeldorp kun je het beste jong beginnen met kunstschaatsen. "Hier in Nederland gaat men vaak eerst voor de zwemdiploma, daardoor zijn de meeste kinderen al een jaar of zes-zeven als ze starten. De focus ligt bij ons op plezier in het kunstschaatsen, niet om olympische kandidaten te kweken. Of het nu recreatief is of op wedstrijdniveau, iedereen moet plezier hebben in de sport."