Provincie trekt geld uit voor proef met bouwblokken uit afval

Het proeffabriekje in Leeuwarden kan grotere en kleinere bouwbedrijven in de toekomst helpen om een stuk meer circulair te bouwen. Volgens gedeputeerde De Rouwe is zoiets ook wel nodig in de bouwsector: "Als er een sector is die nodig circulair moet worden, dan is het de bouw, want de bouw haalt nog heel veel materiaal uit de natuur. Dat is op lange termijn niet vol te houden. Als we hier in Fryslân een stap vooruit kunnen doen door bouwblokken te maken van vezels uit afval, dan is dat niet alleen voor Fryslân, maar voor heel Europa van belang."

De gedeputeerde maakt zelf graag de vergelijking met de legoblokken waar zijn kinderen mee spelen: basis-bouwmateriaal dat je op uiteenlopende manieren kunt gebruiken.

Tien mensen aan het werk

KNN Cellulose BV zal in eerste instantie tien mensen aannemen voor het maken, ontwikkelen en testen van de bouwblokken uit afval. Sander de Rouwe vindt Fryslân heel geschikt voor een proef met circulair bouwmateriaal. "De bouwbedrijven hier scoren nu al goed op duurzaamheid. Wij hoeven hen niet meer te overtuigen."