Meer Friezen met buitenlandse wortels: diversiteit in provincie

Wanneer je het vergelijkt met andere provincies, valt het aandeel inwoners met een migratieachtergrond echter mee. Maar het neemt wel toe. "Over heel Nederland gezien heeft 24 procent een migratieachtergrond. In Noord- en Zuid-Holland heeft bijna een derde deel van de bevolking een migratieachtergrond, maar met Drenthe is Fryslân de provincie met het laagste aandeel", zegt onderzoeker Wilma de Vries.

Meest Duits

De meeste mensen komen vanuit Duitsland. "Die wonen vaak in de watergemeentes, op de eilanden en aan de kust." Daarna volgt Indonesië. "Dan gaat het vaak om mensen die hier al lang wonen. Maar ook Surinaamse en Antilliaanse mensen en nog vrij recent Syriërs." In Fryslân is zo'n beetje de helft van de inwoners met een migratieachtergrond van westerse en de andere helft van niet-westerse komaf.

De laatste jaren kwamen er ook nieuwe migrantengroepen naar onze provincie: bijvoorbeeld arbeidsmigranten uit het oosten van Europa. Zo is er in de gemeente Waadhoeke tuinbouw, waar veel mensen uit Polen in werken. Maar er zijn ook mensen als vluchtelingen gekomen uit Syrië, Irak en Eritrea. Syriërs vormen nu in omvang de vierde migrantengroep in Fryslân.

18 procent van de Leeuwarders

"De meeste mensen met een migratieachtergrond wonen in Leeuwarden: het gaat om bijna 18 procent van de Leeuwarders", zegt De Vries. Daarbij gaat het ook om studenten. Maar ook de grotere werkgelegenheid in grotere plaatsen trekt mensen aan.

Dat de samenstelling van de Friese bevolking langzamerhand meer diversiteit krijgt, heeft volgens het Fries Sociaal Planbureau ook gevolgen. De Vries: "Je wilt mensen mee laten doen aan de gemeenschap. Aan een inclusieve gemeenschap. Soms hebben mensen die hier vreemd zijn daar wat extra hulp bij nodig."