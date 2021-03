Provincie in hoger beroep over veestal Ee: "Wij willen duidelijkheid"

De provincie Fryslân gaat in hoger beroep in de zaak van de nieuwe stal voor 90 koeien in Ee. De bestuursrechter vernietigde eerder het besluit van de provincie om mee te werken aan een nieuwe loopstal van het maatschap Keegstra. Buurtbewoners en een milieu-organisatie maakten bezwaar bij de rechtbank en werden in het gelijk gesteld. Omdat deze uitspraak grote gevolgen kan hebben voor de hele sector gaat de provincie nu in hoger beroep.