Compromis veenweidegebied: dit hebben boeren, instanties en overheden afgesproken

Eind vorig jaar kwamen de provincie, Wetterskip Fryslân en de betrokken gemeenten met een plan naar buiten om over het generaal het waterpeil omhoog te zetten naar 40 centimeter onder het maaiveld in gebieden met nog veel veen. Maar maatregelen in andere gebieden met minder veen werden niet uitgesloten.

28.000 hectare

Na veel reacties van ongeruste boeren heeft iedereen zich gevonden in dit compromis waarbij het nu nog om 28.000 hectare gaat. In 2022 wordt bekeken of je daarmee wel de doelstellingen kunt halen als het gaat om het beperken van de CO2 uitstoot. Dan kan het zijn dat er weer naar een grote gebied van het veenweidegebied gekeken moet worden.