Vaccineren blijft mensenwerk, maar in Dokkum en Sneek maken ze stappen

De verwachting is dat er iedere dag zo'n 350 tot 400 mensen een prik kunnen krijgen in Dokkum. "Wij kunnen eigenlijk al beginnen, de voorbereiding is klaar en de mensen zijn er om het werk te doen", zegt Jan Arends van de GGD. "Maar wij zijn wel afhankelijk van de vaccins en de verdeling ervan. Dat is een landelijk verhaal, daar kunnen wij niets aan veranderen. Het inkopen duurt langer dan verwacht en soms zijn vaccins niet geleverd. Wij zitten nu in de groep 70-75, die mensen hebben een brief gekregen om een afspraak te maken."

Verwarring met vaccinatie

In Sneek liep het net wat minder soepel, omdat er verwarring was over de vaccinatie van bewoners van HJEM. Martine Sieperda van de woongroep: "Anderen hebben niet eens door dat ze er een krijgen. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking, sommigen hebben er ook een autistische beperking naast. Dus het heeft wel wat voeten in de aarde."

De locatie hoorde aan het begin van het jaar dat de cliënten in februari een prik konden krijgen. "Maar hoe en wat wisten wij niet. Tot we een telefoontje kregen van een huisarts. Die moeten er ook voor zorgen dat de mensen van de zorginstellingen op de lijst komen. Wij hebben hier zeven verschillende dokters voor onze mensen, dus die hebben wij allemaal opgebeld om te vragen of onze cliënten wel op de lijst stonden. Dat was niet overal het geval dus iedereen had wel zijn best moeten doen."

Onvoorspelbaarheid

Maar nu is het feest, zegt Sieperda. Want na lang wachten worden de bewoners gevaccineerd. "Er komt een huisarts langs. Voor sommigen is het wel spannend, zo'n prik. Het heeft wel veel gedaan, want er is een aantal mensen dat echt niet tegen onvoorspelbare dingen kan. En dat was de afgelopen tijd nu wel het geval. Wij hadden ook geen antwoorden, maar er waren wel veel vragen. Dus was er wel stress. Dat de prik nu komt, betekent wel rust. Het geeft een veiliger gevoel. En je weet nu dat er over vier weken een tweede prik komt. Straks kunnen wij ook vrijer werken."