Nieuwe OG3NE-singel 'Dat ben jij' opgenomen in De Harmonie in Leeuwarden

De grote zalen van De Harmonie zijn begin maart intiemer gemaakt, onder andere met planten en andere aankleding. "Er is hier een hele mooie tuinzaal gemaakt in de stadsschouwburg. We willen die zo mooi mogelijk in beeld brengen, dat doen we met onze nieuwe singel: Dat ben jij. De match tussen het lied en de omgeving is heel mooi, dus daarom zijn we hier aan het filmen," legt een van de zangeressen uit.

Licht en teder liedje

"Het is een heel licht en teder liedje. Er zitten veel elementen van de natuur in, daarom past het ook zo mooi in deze setting hier," zegt een andere zus. "Het is het tweede liedje dat we zelf schreven, daarom is het wel extra spannend. Het is een liedje waarmee we een groot vraagstuk van het leven bezingen op een mooie manier. We hebben in een huisje midden in de natuur meerdere liedjes geschreven, daar is dit er eentje van."

Wel een 'hele lange autoreis' nodig

Voor de vrouwen was het ook nog een verrassing hoe de zalen er precies zouden uitzien. "Maar er is ons veel moois over verteld. Dat is helemaal waar," zegt een van de zussen. "We komen hier altijd met onze theatertours, dus de zalen zijn ons normaliter bekend. Voor nu is het heel bijzonder om dit te doen, ook om de prachtige zaal te laten zien aan iedereen op een bijzondere manier."