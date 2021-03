Operaasje Fryske flagge: Sonja krijgt in Nepal af en toe bezoek van een olifant

Sonja is zo'n tien jaar geleden op reis gegaan en belandde in Bardiya. Met een gids heeft ze het gebied leren kennen. Het plan was om met de gids op zoek te gaan naar wilde dieren in een park. "Ik ging met hem de jungle in. Maar die wilde dieren komen niet altijd opdagen. Toen gebeurde er wat anders en raakten de vlinders in mijn buik. En ook in die van hem. Zo is de liefde ontstaan in de jungle." Sonja is blijven hangen in Nepal en de gids is inmiddels haar man.

Sinds 2014 hebben Sonja en haar man een gasthuis. Daar ontvangen ze vakantiegangers en verzorgen ze activiteiten de bergen in, maar ook in het nationale park van Badriya en de safari. Altijd met begeleiding, want de wilde dieren kun je niet zomaar vertrouwen. In het gasthuis hebben ze vijf kamers voor in totaal twaalf gasten. Sonja doet de marketing, sociale media, boekingen en financiën. Haar man is meer van de buitentochten.