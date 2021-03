PvdA Súdwest-Fryslân vraagt aandacht voor toekomst Snitserdyk

Provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân hebben in maart een onderzoek opgestart naar de toekomst van de Snitsersyk (N354) tussen Sneek en Leeuwarden. Naar aanleiding van deze enquete heeft de PvdA-fractie een aantal vragen gesteld aan het college. Zo wil de fractie graag weten of de weg het verkeer in de toekomst nog wel goed aankan en of de plannen met de weg geen overlast oplevert voor sommige plaatsen langs de route.