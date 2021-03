Zorgen bij RIVM over groei coronabesmettingen: "Dit gaat de verkeerde kant op"

"Het gaat de verkeerde kant op"

Landelijk zijn er dinsdag 5.909 nieuwe coronagevallen geregistreerd. De afgelopen week zijn in heel Nederland bijna 52.000 mensen positief getest. "Dit gaat de verkeerde kant op", zeggen ze bij het RIVM.

Wat het gezondheidsinstituut betreft staan "alle wijzers in het rood". Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen week met 13 procent gestegen. In Fryslân was de groei in diezelfde periode zo'n 7,9 procent.