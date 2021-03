Dorpenfonds in Weststellingwerf blijft ook in 2022

Het Dorpenfonds in Weststellingwerf blijft in ieder geval tot en met 2022 bestaan, dat heeft het college van de gemeente besloten. Met het fonds worden initiatieven van inwoners gesteund ten behoeve van de leefbaarheid en levendigheid van de dorpen en wijken. In de afgelopen twee jaar is er al ruim 620.000 euro geïnvesteerd in ruim 40 projecten.