Herinrichting De Blesse gaat door: veiliger en dorpser

De gemeente werkt de plannen nu uit tot een definitief ontwerp. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden begin volgend jaar van start kunnen. Het plaatselijk belang staat achter de plannen. "Er gaat nu eindelijk iets gebeuren in De Blesse", zegt voorzitter Erwin Bosma.

Er komt veel verkeer over de Steenwijkerweg, de doorgaande weg door het dorp. Inwoners van De Blesse willen al langer dat de bebouwde kom veiliger wordt voor fietsers en wandelaars.

Niet langer wachten

Niet alle partijen in de raad waren het eens met de investering. SDW en GroenLinks vinden dat andere verkeersproblemen meer prioriteit hebben, zoals de Lemsterweg bij Munnikeburen en de Lycklamaweg in Wolvega. Alle andere fracties vonden wel dat de Steenwijkerweg in De Blesse nu moet worden aangepakt, langer wachten zou niet eerlijk zijn.