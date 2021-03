Petitie opgezet voor behoud van lunchroom op de Afsluitdijk

Uitbater Alex Terpstra wilde wel doorgaan, maar Rijkswaterstaat zegt dat het pand niet meer aan de eisen van tegenwoordig voldoet en dat renovatie nodig is. De brandveiligheid is niet op orde en er is geen nooduitgang. Op 1 augustus gaat de lunchroom daarom dicht.

'Niet sluiten, maar doorgaan'

De initiatiefnemer van de petitie om de ruimte te behouden is Marion Baumgarten. Ze is onder andere toergids in Amsterdam en omgeving. Volgens Baumgarten is er geen goede reden om de lunchroom te sluiten. "Deze historische lunchroom brengt juist de geschiedenis voor zoveel mensen uit binnen- en buitenland tot leven", zegt ze. Baumgarten vraagt Rijkswaterstaat om de plek niet te sluiten, maar in overleg met de uitbater door te gaan.

Met de renovaite wil Rijkswaterstaat meer toiletten in het monument plaatsen en de horecaruimte twee keer zo groot maken. Dat doen ze mede op verzoek van de provincies en gemeentes, die bij dragen aan de uitbreiding. "Bij de nieuwe aanbesteding in 2023 kan de huidige uitbater zich opnieuw inschrijven", laat Rijkswaterstaat weten.