Alyda Norbruis zal optimisme Bibian Mentel nooit vergeten: "Enorme inspirator"

Norbruis pakte haar titels op de fiets, maar was eerder actief in de wintersport. In die periode leerde ze Mentel kennen. "Ik had een grote afstudeeropdracht in Snowworld in Zoetermeer. Daar was Bibian ook", vertelt Norbruis. "Ze heeft me die dag begeleid. Later is ons contact intenser geworden en nooit gestopt."

Heel Nederland hield van Mentel, zegt Norbruis. "Ze is zo'n enorme inspirator voor iedereen. Ik ken haar vanuit de sport, maar iedereen voelt zich wel met haar verbonden. Haar positiviteit was eindeloos, in wat voor situatie ze ook zat. Dat heeft mij ook altijd geïnspireerd, ze was voor mij een heel groot voorbeeld. Dat blijft ook altijd zo."