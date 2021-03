Historicus geeft Canadezen die Wergea bevrijdden een gezicht

"Ik las vorig jaar nog wat brieven van m'n opa", vertelt Meinsma. "Hij heeft bij de bevrijding Canadezen leren kennen en hij heeft nog wat jaren met ze gecorrespondeerd. Als je die brieven leest, dan krijgen die Canadezen een gezicht. Dat deed mij realiseren: ik weet eigenlijk niet wie de bevrijders van Wergea waren. Hoe zagen ze eruit? Wie waren ze?"

Luitenant Harris

Meinsma is dus historicus en de Tweede Wereldoorlog heeft zijn interesse. Hij heeft zich verdiept in de Canadezen en geprobeerd om er een gezicht en verhalen bij te vinden. "Ik ben begonnen met het doorspitten van Canadese archieven. Dat heb ik gecombineerd met lokale bronnen en dat leidt al vrij snel tot een aantal namen." De naam van luitenant Harris sprong eruit, hij was echt betrokken bij de bevrijding van Wergea. "Over hem was weinig tot niets bekend, maar met hulp vanuit Canada hebben we nu resultaat. We hebben z'n familie kunnen vinden."