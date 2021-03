Thuiszittende marktkooplieden boos dat ze toch staangeld moeten betalen

Ze willen het liefst zo snel mogelijk weer los met de handel. Nu dat niet kan, vinden ze het niet redelijk dat ze een nota krijgen voor een standplaats die ze niet mogen gebruiken. "Die nota gaat het liefst retour afzender", zegt marktkoopman Danny Shlomo uit Stiens, die eerder een vaste standplaats had op de markt in Leeuwarden. "Als wij op de markt een product niet aan de klant leveren, maar wel een volledige nota in rekening brengen, wordt dat niet geaccepteerd."

In de meeste Nederlandse gemeenten worden marktkooplieden gecompenseerd voor het niet gebruiken van hun standplaats. "In Leeuwarden krijgen wij wel een volledige nota", zegt Shlomo. "In Heerenveen worden we wel volledig gecompenseerd. Zelfs het eerste kwartaal."