Danny van der Weijde krijgt zetel in Staten na vertrek Romke de Jong naar Tweede Kamer

De 32-jarige Van der Weijde is sinds 2014 actief in de politiek. Eerder was hij bestuurslid bij de Jonge Democraten in Fryslân, de jongerenafdeling van D66. Van der Weijde komt uit Rotterdam en is opgegroeid in de Hoeksche Waard. Voor de liefde is hij naar Fryslân gekomen. Hij woont met zijn man in Lippenhuizen, in dezelfde gemeente als waar Romke de Jong vandaan komt: Opsterland.