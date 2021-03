FNP Achtkarspelen stelt schriftelijke vragen over gaswinning

Adves

De fractie wil eerst weten of het college van Achtkarspelen ook om een advies is gevraagd over het gaswinningsplan en of het daar ook een advies over is uitgebracht of gaat uitbrengen.

Het gaat om winning uit bestaande gasvelden. Daarnaast heeft Vermilion plannen om nieuwe putten aan te boren. De FNP draagt aan dat er daarvoor volgens het regeringsakkoord van de huidige regering geen vergunningen meer voor mogen worden afgegeven. De fractie wil daarom weten of het college de minister in zijn advies ook op gaat wijzen.

Bodemdaling

Als gevolg van de gaswinning wordt er een grote extra bodemdaling verwacht en wordt de kans op zwaardere aardbevingen groter. De FNP-fractie wil weten wat het college van Achtkarspelen denkt van de extra risico's die door de nieuwe gaswinning ontstaan voor de mensen en gebouwen in het gebied en hoe de gevolgen van de extra bodemdaling voor de waterhuishouding in het gebied worden gecompenseerd.

De fractie wil ook antwoord op de vraag hoe de inwoners van het gebied worden geïnformeerd over en betrokken worden bij de plannen en de mogelijke gevolgen van gaswinning in het gebied.