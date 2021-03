Diefstal in Leeuwarder steeg verstoort 'groene strijd' tegen Groningen: "Wij winnen altijd"

Leeuwarden is in een ludieke strijd verwikkeld met de stad Groningen. Onder de vlag van het 'NK Tegelwippen' proberen beide steden zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. "We komen er steeds meer achter hoe belangrijk groen is," zegt wethouder Bert Wassink. "Voor de beestjes, en voor het klimaat."

In de aanloop naar het NK waren er in een steeg in Leeuwarden al een paar bakken met planten gevuld, zegt de wethouder. Maar dinsdag bleek dat die planten al weer waren verdwenen. "Dat is niet de bedoeling." Het is niet bekend wie de planten heeft meegenomen. De wethouder is er niet erg van onder de indruk. "Laten we hopen dat ze een goed plekje krijgen."

Wassink zegt dat er nieuwe planten komen. De strijd met Groningen wil hij winnen. "Het is niet de bedoeling dat we alle straatklinkers eruit rossen, maar we willen met de inwoners kijken wat er kan in de stad."

"Als wij ons als Leeuwarden met Groningen vergelijken, dan winnen we altijd, dus dat is makkelijk. Maar het moet nog wel bewezen worden. Mensen moeten laten zien dat ze de tegels uit de tuin hebben gehaald. Ze kunnen foto's insturen. En aan het einde van het jaar zullen we zien dat wij het veel beter hebben gedaan dan de mensen in Groningen."

De wethouder woont zelf ook in de stad. "Ik heb een klein geveltuintje. Er groeit wat bij de muur op, maar veel meer ruimte is er niet." Volgens hem is er in de afgelopen jaren al veel veranderd in de stad. In de Verlengde Oosterstraat bijvoorbeeld. "Een paar jaar terug was hier geen groen te zien. Nu gebeurt er van alles. Als gemeente willen we dit graag stimuleren."