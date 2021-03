Friese Milieufederatie 'onaangenaam verrast' over extra gaswinningsplannen

Het gaat om een - voor Friese begrippen - groot plan. Op dit moment wordt er ieder jaar uit Friese gasvelden twee miljard kuub gas gehaald. Dat wordt met de plannen van Vermilion dus meer dan vervijfvoudigd. "Dit zijn hoeveelheden die wij nog niet kennen", vervolgt Van der Werf. Het gaat om winning uit bestaande gasvelden. Daarnaast heeft Vermilion plannen om nieuwe putten aan te boren.

Het bedrijf heeft nu bij het ministerie van Economische Zaken een winningsplan ingediend. "Er ligt nu een plan dat helemaal niet openbaar is, dus daar wisten wij niets van. En ik dacht dat wij de gaswinning aan het afbouwen waren in Nederland."

Klimaatakkoord

Een van de redenen waarom Vermilion zijn activiteiten uitbreidt bij Burgum is dat de gaskraan in Groningen langzaamaan wordt dichtgedraaid. "Dat vind ik niet zo'n sterk argument", zegt Van der Werf. "Dat we de komende jaren gas nodig hebben, is logisc. Maar we hebben een klimaatakkoord waarin staat dat we van gaswinning af willen en overstappen op duurzame energie."

Eerder deze maand stemde de Tweede Kamer al voor een motie om niet meteen los te gaan met gasboringen onder de Waddenzee. De motie houdt in dat er voorlopig geen gaswinning bij Ternaard komt, wat de NAM wel graag wil. Van der Werf: "We hebben net die discussie gehad en nu begint Vermilion op deze plek met gaswinning."

Bodemdaling

De winning heeft gevolgen voor de bodemdaling in het gebied. Die wordt nu ingeschat op een 20 tot 30 centimeter. "Dat is fors. Vooral in een kwetsbaar gebied", zegt Van der Werf. "Dat krijg je ook nooit meer terug. Het heeft ook impact op de waterhuishouding."

Welke gevolgen de gasboringen nog meer zullen hebben, durft Van der Werf niet te voorspellen. "Bij nieuwe winning moet je de effecten goed onderzoeken. Het argument van Vermilion is dat ze bestaande winning opschalen, maar je weet niet wat de samenhang van die winningen doet."

Evaluatie

De bal ligt nu bij het ministerie van Economische Zaken. "Wij zullen er in ieder geval voor pleiten dat er een totale afweging plaatsvindt en dat alle milieueffecten in beeld worden worden gebracht. En we vinden het niet meer dan fatsoenlijk dat de mensen en organisaties waar het om gaat erbij worden betrokken", zegt Van der Werf.

De gemeente Tytsjerksteradiel en ook buurgemeente Achtkarspelen zijn fel tegenstander van de plannen en hebben als reactie een brief gestuurd aan het ministerie van Economische Zaken. Ze willen dan ook dat de minister niet instemt met het voornemen. Van der Werf: "We hebben bij Ternaard al gezien: we moeten in de Tweede Kamer beginnen. Deze nieuwe regering zit ook niet te wachten op meer gaswinning."