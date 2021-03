Turners weer los in grote tent: "Wat hebben we dit enorm gemist"

De tent staat op het terrein van camping de Wetterpôle in Leeuwarden. Voorzitter Ynze Haitsma is trots. "Hartstikke mooi om te zien dat die kinderen weer zoveel lol hebben. Ze hebben een poosje buiten de conditie een beetje bijgehouden en wat krachttraining gedaan. Maar ze komen natuurlijk voor de toestellen."

Tessa is een van de turners, ze is blij dat ze weer in actie kan komen. "Ik heb het wel een beetje gemist. We doen nu niet meteen de heel moeilijke dingen. Eerst weer even rustig opbouwen." Trainster Chantal helpt de jonge turners. "Het gaat best goed. Helemaal als je bedenkt dat het wel bijna een jaar geleden is dat ze voor het laatst de turnstellen konden gebruiken."

'Bootcamp is niets vergeleken met balk of brug'

Het is niet zo dat de turners hebben stilgezeten, vertelt Chantal. "Af en toe hebben we wel buiten een bootcamp gedaan. Maar dat is niets als je het vergelijkt met een balk of brug. Het is fantastisch om dit weer te doen."

Waarom kan dit niet in een sporthal, maar wel in een tent? "Het draait allemaal om de ventilatie", legt voorzitter Haitsma uit. "Dat is het allerbelangrijkste, de kinderen moeten niet ziek worden. Hier kunnen drie kanten van de tent open. Daarom is het eigenlijk buitensporten, maar dan met een dak.."

Ouders gunnen kinderen de lol

Haitsma kan de komende dagen nog flink wat drukte verwachten. "We hebben 200 tot 250 leden. Die komen in de loop van de week allemaal langs. We hebben helemaal geen vragen gehad van de ouders, die gunnen hun kinderen ook weer de lol. Lekker een paar keer per week hierheen, daar hebben ze echt zin in."