20 jaar homohuwelijk in Fryslân: meeste gesloten in Leeuwarden en Harlingen

Op 1 april is het 20 jaar geleden dat het eerste huwelijk tussen twee partners van hetzelfde geslacht werd gesloten in Nederland. Sinds die tijd groeit het aandeel homohuwelijken in het totaal gesloten huwelijken gestaag. Binnen Fryslân zijn de verschillen echter groot.

In de gemeenten Harlingen en Leeuwarden is bij ruim 19 op de 1.000 huwelijken sprake van een homohuwelijk. In de gemeenten Dantumadiel en Achtkarspelen ligt het aandeel veel lager; daar is respectievelijk bijna 3 en ruim 6 op de 1.000 huwelijken een homohuwelijk.

Amsterdam en Biblebelt

Ook landelijk is te zien dat vooral in stedelijke regio's homohuwelijken gesloten worden. In heel Nederland zijn 17 op de 1.000 getrouwde stellen van het gelijke geslacht. In Fryslân komen alleen de gemeenten Ooststellingwerf (17,2), Weststellingwerf (19,1) en de eerder genoemde gemeenten Harlingen en Leeuwarden daarbovenuit.