Johan Veenstra ereburger: "Ik weet zeker dat ik vannacht niet zal slapen"

"Vijftig jaar schrijver. Een taalvirtuoos in het Stellingwerfs, ontroerend, humoristisch, met veel fantasie. Een talent komt pas tot ontwikkeling als je er wat mee doet." Veenstra opende op 1 maart in de dialectmaand de raadsvergadering en mocht maandag de tweede raadsvergadering deze maand ook met een eigen beschouwing afsluiten. Maar dat was dus met een reden.

Bescheiden en fijn mens

Van de Nadort zei dat hij Veenstra de afgelopen jaren persoonlijk heeft leren kennen.. "Ik heb me kostelijk vermaakt tijdens de verhalen bij bijeenkomsten van nieuwe inwoners", zei de burgemeester. "Een bescheiden en zeer plezierig mens in de omgang. Iemand die zoveel heeft betekend voor de streektaal en deze gemeente kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan." Daarom had de raad eerder al in een besloten raadsvergadering besloten om Veenstra tot ereburger te benoemen.

Veenstra was verbaasd over de benoeming en vond het geweldig. Hij har eerder gedacht dat 2020 voor hem een feestelijk jaar zou worden. Dat is door corona niets geworden, al won hij in september wel de Rink van de Veldeprijs 2020. Dat was voor het eerst dat een boek in een streektaal die prijs won.