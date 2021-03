Moet een burgemeester de eigen inwoners tutoyeren?

Moet een burgemeester 'u' of 'je' zeggen tegen de eigen inwoners? Burgemeester André van de Nadort van Weststellingwerf schreef in een brief aan inwoners zinnen als 'Hoe gaat het met jou?' en 'Houdt je het nog vol?' Raadslid Marlène Postma is het daar helemaal niet mee eens. "Heel veel mensen zijn niet zo blij met de aanspreekvorm die de gemeente bezigt. Dat vinden ze niet zo fijn."