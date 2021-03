Opknappen scheuren in weg bij Munnekeburen duurt weer langer

Het college kondigde in november aan dat het probleem in de eerste helft van dit jaar zou worden aangepakt, maar dat lukt nu niet. Daarom wordt het waarschijnlijk pas na de bouwvak, zei wethouder Jack Jongebloed na vragen van raadslis Marlène Postma. "Het onderzoek naar de oorzaak van de verzakkingen en de ernst van de situatie duurt langer. We willen een duurzame oplossing. Het kan niet met regulier onderhoud of lapwerk. Dat is geld weggooien. Binnenkort nemen we als college een besluit."