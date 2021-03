Opening weidevogelwalhalla Gruttoland wordt uitgesteld

Dat de opening nu niet door kan gaan, valt flink tegen, zegt voorzitter Rendert Algra van Agrarisch Natuurfonds Fryslân. "Vorig jaar konden we de zaak niet op tijd in orde krijgen, mede door het weer, en daarna konden we door corona niets. Nu heb je voor het tweede jaar op rijd eenzelfde situatie."

Vanaf deze week zou het publiek daar in de kijkhutten de vogels in hun natuurlijke omgeving en habitat kunnen observeren, maar wegens de coronamaatregelen mogen er maar vier mensen tegelijk in de hutten zijn. Daarom mogen er vooralsnog alleen maar natuurfotografen en kleine groepen komen.

Gruttowalhalla

Bij de boerderij van Nijdam is een waar walhalla gemaakt voor weidevogels. "Daar zit het vol vogels", vertelt Algra. Doordat Nijdam al jaren bezig was om een goede plek voor de vogels te maken, zit het al goed vol. "Een paar jaar terug zat daar zelfs de grootste dichtheid van grutto's van Nederland."

Algra hoopt dat de opening dit jaar nog door kan gaan, maar dat zal wel in aangepaste vorm moeten. "De opening zal zoals we het nu bekijken bescheiden zijn, je kan de klok erop gelijkzetten dat ook in juni alle coronamaatregelen nog niet uit de weg zijn." Eerst was het de bedoeling dat alle donateurs, een stuk of vijfduizend, zouden komen, maar dat zit er door de maatregelen niet in.