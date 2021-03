'Sluipverkeer Noordwolde zorgt voor gevaar', SDW wil dat gemeente iets doet

De nieuwbouwwijk is de kortste route door Noordwolde, van en naar de Hoofdstraat West. Ook landbouwverkeer en vrachtwagens gebruiken de wijk daarom. De Vries zegt dat het gevaarlijke situaties oplevert, omdat er geen stoep langs de weg is. Mensen die er wandelen kunnen dus niet uitwijken.

"Het wordt bijna jaarlijks aan de orde gesteld bij plaatselijk belang De Eendracht", zegt De Vries. Er is nu ook een brief uit de wijk gestuurd met dertig handtekeningen van bewoners. "Het is een onverantwoorde situatie, mensen houden zich ook niet aan de snelheid van 30 kilometer per uur."

Wethouder Jack Jongebloed wil eerst onderzoek doen of de signalen waar zijn. Daarna wil hij eventueel kijken naar maatregelen.