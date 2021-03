IFK Jeu de Pelote gaat voor tweede jaar op rij niet door

Het kampioenschap wordt al jaren gehouden op het plein van Easterlittens. Verschillende dorpen nemen het tegen elkaar op. Pelote is een kaatsvariant die verder niet veel gespeeld wordt in Fryslân.

Volgens de organisatie is het niet mogelijk om ervoor te zorgen dat iedereen op het plein anderhalve meter bij elkaar uit de buurt blijft. En de organisatie heeft er geen vertrouwen in dat de anderhalvemetermaatregel snel verdwijnt. Ze gaan ervanuit dat het IFK in 2022 wel door kan gaan.