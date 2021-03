VIDEO: "Zo'n jong meisje komt me vertellen hoe het moet", het verhaal van Taco

Hoe is het om gedwongen hulp toe te laten? In de vierde aflevering van Fan binnenút doet Taco zijn verhaal. Hij heeft een jaar lang jeugdbescherming over de vloer gehad. "Het had mijn dochter kunnen zijn en zij komt me dan vertellen hoe het moet." Jeugdbeschermer Hans vertelt hoe hij door vooroordelen heen moet zodra hij door de voordeur is. Hij is eigenlijk wel voor een 'opvoeddiploma'.