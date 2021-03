Munnekezijl ziet niets in Groninger annexatie: "Maar misschien zijn we nog wel wat geld waard"

Het dorp staat de laatste weken in de belangstelling, omdat het niets ziet in verfriesing van de naam. "De ene zegt 'Munnekezijl', de ander 'Muntjesyl', het wordt van alles genoemd. Maar we willen op de borden graag 'Munnekezijl' en het Fries eronder", legt voorzitter Jan-Teunis Zuidema van het plaatselijk belang uit.

"Wij willen het graag houden zoals het was. Maar dit bord kunnen we niet houden", wijst Zuidema op de vernielde komborden. Het steekt Munnekezijl vooral dat er voor andere dingen geen geld vrij wordt gemaakt. "We wilden ook wat verkeersmaatregelen, daar is geen geld voor."

Een annexatie door Groningen ziet Zuidema echter niet zitten. "Het gras is bij de buren altijd groener, daar zal vast ook wat zijn. Maar misschien zijn we nog wel wat geld waard. Of jullie zijn blij dat jullie ons kwijt zijn", lacht Zuidema.