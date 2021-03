FNP aan nieuwe kabinet: geen nieuwe vergunningen afgeven voor gaswinning vasteland

Nu worden vergunning vaak tegen de wensen van de lokale bevolking in verlengd. Dat beleid doet het vertrouwen in de overheid flinke schade toe, vooral in de noordelijke provincies, zegt de FNP.

Het is niet de eerste keer dat de FNP zich uitspreek tegen gaswinning. De nieuwste aanleiding is de plannen van Vermilion om de komende dertig jaar elf miljard kubieke meter gas uit de grond te halen in Tytsjerksteradiel. Daarnaast heeft het gaswinningsbedrijf plannen om nieuwe putten aan te boren.

Ministerie bepaalt

De winning heeft gevolgen voor de bodemdaling in het gebied. Die daling wordt nu ingeschat op zo'n 23 centimeter. Als de gaswinning volgens plan doorgaat, kan dat oplopen tot al snel zo'n dertig centimeter. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn tegen op de plannen en hebben het ministerie van Economische Zaken een brief geschreven, waarin ze aangeven dat ze tegen de plannen van Vermilion zijn.

De provincie Fryslân heeft ook al jaren het standpunt dat nieuwe gaswinning niet wenselijk is. Dat heeft de provincie ook uitgesproken in een manifest. Maar uiteindelijk gaan niet de gemeenten en provincie over de winning, maar het Rijk. Dat besluit of vergunningen afgegeven worden. Gemeenten en provincies worden alleen om advies gevraagd.

Belofte kabinet nakomen

De FNP vindt dat die aanpak anders moet. "De nieuwe kabinetsformatie is een goede gelegenheid om de belofte van het huidige kabinet eindelijk na te komen, om geen nieuwe vergunning voor nieuwe gaswinningen op het vasteland te verlenen en de bestaande gaswinning snel af te bouwen, in plaats van te verlengen", zegt de partij.

Bij de gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard heeft de Tweede Kamer begin maart met een motie wel gevraagd om de plannen voor de gaswinning vooralsnog stil te zetten, in afwachting van verder onderzoek.

'Waarom doet Noardeast mee aan omgevingsproces Ternaard?'

Over de plannen voor de gaswinning bij Ternaard heeft de Statenfractie van GrienLinks nog wel vragen. "Dat de gemeente Noardeast-Fryslân mee blijft doen in het 'omgevingsproces Ternaard' vinden wij verwarrend", zegt Statenlid Jochem Knol. "De gemeente lijkt te zwichten voor het geld. Hoe kan een gemeente meewerken terwijl we niet eens weten of gaswinning negatieve gevolgen heeft? Is het geld zo aantrekkelijk en zijn de natuur en ook huiseigenaren later de klos?"

Knol wil dat de provincie erop aandringt dat de onderzoeken naar de gaswinning bij Ternaard eerst klaar moeten zijn. Tot die tijd moet er geen gaswinning komen. Wat GrienLinks betreft daarna ook niet: de partij wil helemaal geen mijnbouw in de Waddenzee.