Van den Belt laat roerige tijd achter zich: "Wil komende drie jaar doorgaan"

De rust lijkt terug te zijn binnen de Leeuwarder bestuurskamer, maar dat was een halfjaar geleden wel anders. Van den Belt dreigde in november met opstappen, maar volgens de Cambuur-directeur was dat veel stelliger en had hij in december al de beslissing genomen om te vertrekken. Oorzaak daarvan was de beslissing van het stichtingsbestuur om, tegen de wens van de directie, Ype Smid voor te dragen.

Toen de erevoorzitter van de club daarop terugkwam, veranderde de zaak ook voor Van den Belt. Hij wil nu doorzetten en met zijn huidige collega's toewerken naar het nieuwe stadion. "Ik vind dat we een groep mensen op de club hebben, die de kar trekken. Ik zou graag met die groep mensen de komende drie jaar doorgaan. We hebben twee jaar geleden al uitgesproken, dat we met deze ploeg naar het nieuwe stadion toe willen."

Wel zijn daarvoor een aantal zaken van belang voor Van den Belt. "Dat moet in een setting met mensen die elkaar vertrouwen. Ik denk dat we goud in handen hebben als club met goede mensen die elkaar vertrouwen en bewezen hebben dat ze het kunnen." Hoe kijkt hij naar de rol van Smid? "Ype past daar wel bij, maar in de rol als erevoorzitter."

Trainer Henk de Jong heeft een contract dat nog een jaar doorloopt, maar de Drachtster maakt zich op voor contractverlenging. Op de vraag aan Van den Belt of dat een formaliteit is, is de directeur duidelijk: "Ja."