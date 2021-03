13 jaar cel geëist voor poging tot doodslag in Dokkum

De officier van justitie spreekt van een 'buitensporig gewelddadig delict'. De vrouw lag zwaargewond in de garage en het huis was in brand gestoken. Toen de hulpdiensten kwamen, liep het bloed onder de garagedeur door en stond de woning vol rook. De driejarige dochter van de vrouw lag in bed. De vrouw had drie schedelfracturen, en ze was in shock op het moment dat de politie bij haar woning arriveerde.

Een spoor van bloed in het huis leek erop te wijzen dat ze van de trap tot in de garage was gesleept. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis en de artsen vreesden dat ze het niet zou overleven. De officier noemde het 'gruwelijk en schokkend' hoe de vrouw is aangetroffen.