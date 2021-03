SC Cambuur verder met Mac-Intosch, Jacobs en Breij

Er zijn nog meer spelers met aflopende contracten. Zo wil de club nog in gesprek met aanvoerder Erik Schouten en verdediger Doke Schmidt om over verlenging te praten. Sonny Stevens blijft langer als Cambuur promoveert.

Daar staat tegenover dat het na dit seizoen voor Sven Nieuwpoort en Stanley Akoy voorbij is. Hun aflopende contract wordt niet verlengd.

Oratmangoen, Korte, Antonia en Ladan in de wachtkamer

Voor Ragnar Oratmangoen, Giovanni Korte, Jarchinio Antonia en Delano Ladan geldt dat daar nog geen duidelijk over is. Cambuur gaat de komende tijd mogelijk nog met spelers van dit viertal in gesprek. Tot die tijd zitten ze in de wachtkamer, zo schrijft de club op hun website.