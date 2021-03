Einde aan lunchroom Afsluitdijk: "Er gaat 85 jaar nostalgie verloren"

Nu daan de oude foto's, landkaarten, ankers, scheepskatrollen en souvenirs te koop. De gasten vragen zich af waarom alles met 50% korting te koop staat. "Met pijn in het hart gaan we hier weg", zegt uitbater Alex Terpstra tegen NH Nieuws. "Dit is nooit de bedoeling geweest."

Terpstra heeft de lunchroom tien jaar geleden overgenomen. Hij zou het werk doen tot zijn pensioen, maar Rijkswaterstaat besluit anders. Ze zeggen dat het pand niet meer aan de eisen van tegenwoordig voldoet en dat renovatie nodig is. De brandveiligheid is niet op orde en er is geen nooduitgang. Terpstra: "Zij willen de boel voor miljoenen verbouwen en daar passen wij niet meer in. Dat kregen we afgelopen november te horen. Ik heb inmiddels al het personeel moeten ontslaan en ik heb straks ook niets meer."