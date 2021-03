'Ooststellingwerf moet oproep steunen om leed Molukse gemeenschap te erkennen'

De burgemasters van zeventien gemeentes met een grote Molukse gemeenschap deden hun oproep vorige week. Ze vinden dat de regering moet erkennen dat het zeventig jaar geleden niet goed is gegaan, toen de Molukkers naar Nederland kwamen omdat ze in hun eigen land niet meer veilig waren. "Het zou het nieuwe kabinet sieren om het bijzondere historische moment dit jaar aan te grijpen om tegenover de Nederlandse samenleving te erkennen dat de wijze van ontvangst en opvang destijds Nederland onwaardig is geweest en dat dit diepe sporen heeft nagelaten tot op de dag van vandaag", schrijven de burgemeesters.

De mensen werden in kampen ondergebracht en werden nauwelijks geholpen. Dat heeft geleid tot veel leed, boosheid en onbegrip. Dat speelt tegenwoordig nog steeds. In Ooststellingwerf is ook een grote Molukse gemeenschap.